FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6445 постов • 880 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
На Курилах школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана

На Курилах школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана

Автор:
01 сентября 2022 13:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Эбеко   видео   вулкан   курилы   линейка   школьная линейка   
235
1
1
В Северо-Курильске прошла одна из самых эпичных школьных линеек. Во время праздничного мероприятия дети наблюдали выброс пепла вулкана Эбеко.

Это первое сентября дети точно запомнят надолго!

Высота пеплового выброса составила около 3500 метров над уровнем моря. В МЧС заявили, что никакой опасности для населения он не представлял.

Оживление на Эбеко наблюдается уже не первый день. Жители уже привыкли к такой особенности вулкана и почти не обращают на неё внимания. Они шутят, что таким образом вулкан поздравил родителей и школьников с 1 сентября.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   Эбеко   видео   вулкан   курилы   линейка   школьная линейка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

932986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно будет влететь на 200 тысяч рублей
В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно...
Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь
Набирающие популярность в сообществах
15 фактов о секретной Зоне 51
15 фактов о секретной Зоне 51
Президент в рекламе пиццы. Зачем Горбачев снимался в рекламе
Президент в рекламе пиццы. Зачем Горбачев снимался в рекламе
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А о чём ещё думать

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#забавно#автомобили#автомир#наука#звезды#Ynews#певец
#Юмор#кино#животные#история#картинки#интересное#Приколы#дети#театр#актёр
#факты#биография#шоу бизнес#в мире#люди#знаменитости#подборка#Еда#Реакция#дтп
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Мужчина упал в яму с битумом и пролежал в ней всю ночь Мужчина упал в яму с битумом и пролежал в ней всю ночь Кенгуру пытался прорваться на территорию российского посольства в Австралии Кенгуру пытался прорваться на территорию российского посольства в Австралии Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров Мужчина притворился кондуктором и начал собирать деньги с пассажиров В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками День рождения с огоньком: компания людей запускала фейерверк с козырька подъезда День рождения с огоньком: компания людей запускала фейерверк с козырька подъезда

На что жалуетесь?

Вернуться