На Курилах школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана

Высота пеплового выброса составила около 3500 метров над уровнем моря. В МЧС заявили, что никакой опасности для населения он не представлял.



Оживление на Эбеко наблюдается уже не первый день. Жители уже привыкли к такой особенности вулкана и почти не обращают на неё внимания. Они шутят, что таким образом вулкан поздравил родителей и школьников с 1 сентября.