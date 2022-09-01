На Курилах школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана

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В Северо-Курильске прошла одна из самых эпичных школьных линеек. Во время праздничного мероприятия дети наблюдали выброс пепла вулкана Эбеко.
Это первое сентября дети точно запомнят надолго!
Высота пеплового выброса составила около 3500 метров над уровнем моря. В МЧС заявили, что никакой опасности для населения он не представлял.
Оживление на Эбеко наблюдается уже не первый день. Жители уже привыкли к такой особенности вулкана и почти не обращают на неё внимания. Они шутят, что таким образом вулкан поздравил родителей и школьников с 1 сентября.
Оживление на Эбеко наблюдается уже не первый день. Жители уже привыкли к такой особенности вулкана и почти не обращают на неё внимания. Они шутят, что таким образом вулкан поздравил родителей и школьников с 1 сентября.
Источник:
АНТИФИШКИ
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