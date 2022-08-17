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Девушка решила показать, как правильно натянуть леггинсы, чтобы сфотографироваться в них в выгодном ракурсе. Обладатель титула «Самый сильный человек в мире» спортсмен Эдди Холл решил взять совет девушки на вооружение.
Как правильно носить леггинсы и фотографироваться в них.
Источник:
АНТИФИШКИ
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