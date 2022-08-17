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Как правильно носить леггинсы

Как правильно носить леггинсы

Автор:
17 августа 2022 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Эдди Холл   Юмор   видео   леггинсы   прикол   силач   спортсмен   
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Девушка решила показать, как правильно натянуть леггинсы, чтобы сфотографироваться в них в выгодном ракурсе. Обладатель титула «Самый сильный человек в мире» спортсмен Эдди Холл решил взять совет девушки на вооружение.
Как правильно носить леггинсы и фотографироваться в них.

Источник:

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Метки: Спорт   Эдди Холл   Юмор   видео   леггинсы   прикол   силач   спортсмен   
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4  комментария
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10k
Vacony Час назад
чувак улет )) и с юмором и с пластикой .. что для такого качка редкость
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14k
Александр 57 минут назад
Офигеть, оказывается в жопу их надо засовывать
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0
HalloFreeSpace Час назад
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