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Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

Автор:
20 июня 2022 08:20
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   дружба   слвоения   соревнования   финиш   
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Во время континентальных велосоревнований UCI Continental Circuits, этап которых прошёл в Словении, многие болельщики наблюдали забавную сцену. Выступающие за команду ОАЭ Team Emirates спортсмены Рафал Майка и Тадей Погакар вырвались вперед и оказались вдвоем на финишной прямой. У велосипедистов было преимущество в 22 секунды, поэтому на последнем километре они немного расслабились и решили определить победителя нестандартным способом.

Чтобы все было по-честному

Спортсмены решили определить победителя «по-мужски», а именно с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Тадей Погакар (в красном) выбрал «бумагу» и выиграл.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   дружба   слвоения   соревнования   финиш   
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4  комментария
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Победу отдать Бидону..она ему сейчас нужней.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Их за такую инициативу по идее должны снять с соревнований...это что за "поддавки" мол..судья должен спросить.
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