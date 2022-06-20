Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

693
1
1
Во время континентальных велосоревнований UCI Continental Circuits, этап которых прошёл в Словении, многие болельщики наблюдали забавную сцену. Выступающие за команду ОАЭ Team Emirates спортсмены Рафал Майка и Тадей Погакар вырвались вперед и оказались вдвоем на финишной прямой. У велосипедистов было преимущество в 22 секунды, поэтому на последнем километре они немного расслабились и решили определить победителя нестандартным способом.
Чтобы все было по-честному
Спортсмены решили определить победителя «по-мужски», а именно с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Тадей Погакар (в красном) выбрал «бумагу» и выиграл.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Спуск с горы без права на ошибку
- Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике
- Забавное соревнование гребцов в бассейне
- Хорошая командная работа
- Борись до конца: мотогонщик расслабился на финишной прямой и проиграл
Новости партнёров