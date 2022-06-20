Велогонщики определили победителя с помощью игры «Камень, ножницы, бумага»

Во время континентальных велосоревнований UCI Continental Circuits, этап которых прошёл в Словении, многие болельщики наблюдали забавную сцену. Выступающие за команду ОАЭ Team Emirates спортсмены Рафал Майка и Тадей Погакар вырвались вперед и оказались вдвоем на финишной прямой. У велосипедистов было преимущество в 22 секунды, поэтому на последнем километре они немного расслабились и решили определить победителя нестандартным способом.

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Чтобы все было по-честному Спортсмены решили определить победителя «по-мужски», а именно с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Тадей Погакар (в красном) выбрал «бумагу» и выиграл.