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Насколько мощные крылья у шмелей

Насколько мощные крылья у шмелей

Автор:
22 мая 2024 08:41
Метки: Видео   Крылья   в мире   насекомые   пол   шмель   
1022
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1

Сотрудник мастерской запечатлел шмеля, бодро сдувающего древесные частицы. На полставки воздуходувом работает?

Подметальная сила шмеля

Пушистый вертолет. Как мощны его крылища!

Источник:

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Метки: Видео   Крылья   в мире   насекомые   пол   шмель   
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23k
Слепой Пью 51 минуту назад
Читал, что шмел по науке аэродинамике летать не должен! Но он этого не знает...
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2k
Aleksei 38 минут назад
Шмели круты


старый бомж из далёкого края,
плакал,мёд из дупла вынимая:
не кусайте,шмели, я опять на мели.

и шмели не кусали,внимая...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3659 постов (3621 в горячем)

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