Насколько мощные крылья у шмелей

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Сотрудник мастерской запечатлел шмеля, бодро сдувающего древесные частицы. На полставки воздуходувом работает?
Подметальная сила шмеля
Пушистый вертолет. Как мощны его крылища!
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старый бомж из далёкого края,
плакал,мёд из дупла вынимая:
не кусайте,шмели, я опять на мели.
и шмели не кусали,внимая...