Бурная реакция участников хоррор-квеста на "монстра"

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Компания друзей решила поучаствовать в хоррор-квесте, в котором нужно в полусумраке разгадывать различные загадки и спасаться от монстра или маньяка. Однако на определенном этапе прохождения у парней возникли некоторые проблемы.
Опасная у аниматоров всё-таки работа. Кто-то из гостей ведь может и не сдержаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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