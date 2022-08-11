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Бурная реакция участников хоррор-квеста на "монстра"

Бурная реакция участников хоррор-квеста на "монстра"

Автор:
11 августа 2022 13:52
Метки: Реакция   видео   крик   люди   маньяк   прикол   страх   хоррор-квест   
1739
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Компания друзей решила поучаствовать в хоррор-квесте, в котором нужно в полусумраке разгадывать различные загадки и спасаться от монстра или маньяка. Однако на определенном этапе прохождения у парней возникли некоторые проблемы.
Опасная у аниматоров всё-таки работа. Кто-то из гостей ведь может и не сдержаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   видео   крик   люди   маньяк   прикол   страх   хоррор-квест   
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16  комментариев
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Мамкины герои
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22k
hebpat 58 секунд назад
сто пудово кто-то из них не сдержался и обос....., возможно даже все
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1k
fivus Полчаса назад
Был на сборах. Зашел разговор про подобные квесты (один из сослуживцев вел такие-бизнес у него был). Такие хороры "не пошли" по одной причине (дословно) "Попробовал. Даже на детей 10-12 лет приходилось искать тяжа не ниже КМС по боксу и обряжать его в щитки. Потому что первое же показывание даже удаленно у наших детей вызывает коллективную реакцию наказать "неведому зверушку" Хлеще было со взрослыми. Попалась группа студенток 18-20 лет. Боксера просто коллективно забили, потом отпаивали водкой, потом одна из них "как честная девушка" женилась на этом "бедном парне" примерно через месяц". И да, таки Южный Урал.
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11k
harlamov Полчаса назад
По ходу там просто нужен был повод типам, чтоб пожамкать друг друга в темноте.
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10k
Hunson Abadeer 41 минуту назад
туда надо идти после -
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43k
Цыц тут у меня 43 минуты назад
Ну и вонища там, наверное.
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600
Серега 45 минут назад
Да они укуренные в хлам, вот и на измене лютой!
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4k
мемфрид 47 минут назад
Вся суть арабов)
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
бородатый детский сад)
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7k
SuperTroll Час назад
Петушня какая то гомосятская, забилась в угол и дрожит. Ну чел в маске и чО
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