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Змея напугала сидевшую на крыльце девушку

Змея напугала сидевшую на крыльце девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   в мире   видео   животные   змея   люди   прикол   таиланд   
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Камера наблюдения, установленная в одном из домов в Таиланде запечатлела проникновение змеи в жилище. Рептилия напугала сидевшую на крыльце девушку и заползла в помещение.
Момент встречи ничего не подозревающей девушки со змеёй попал на видео и был опубликован в сети.

Источник:

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Метки: Реакция   в мире   видео   животные   змея   люди   прикол   таиланд   
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3  комментария
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1k
pinbalist 2 часа назад
После такой встречи я бы построил себе хороший, новый кирпичный дом.
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31k
ACU900 Час назад
Свекровь своего новобрачного сына навестить приехала, чего же она (его молодая жена) испугалась? :)
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713
Антон 2 часа назад
Мне кажется, змея испугалась больше, вон она как дёру дала....небось девка страшная была очень )))
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