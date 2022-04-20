Змея напугала сидевшую на крыльце девушку

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Камера наблюдения, установленная в одном из домов в Таиланде запечатлела проникновение змеи в жилище. Рептилия напугала сидевшую на крыльце девушку и заползла в помещение.
Момент встречи ничего не подозревающей девушки со змеёй попал на видео и был опубликован в сети.
Источник:
АНТИФИШКИ
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