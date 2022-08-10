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Сообщество Без кота и жизнь не та 1376 постов • 442 подписчика подписаться
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Ночная кража со стола пошла не по плану

Ночная кража со стола пошла не по плану

Автор:
10 августа 2022 11:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   суетолог   
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Установленная в комнате камера наблюдения запечатлела кота, решившего полакомиться едой со стола. Однако его план пошел не по запланированному сценарию. Внезапный "котийский дрифт" попал на видео.

Суетолог со стажем!

Похоже, что этот шерстяной негодник ещё не скоро захочет взять что-то со стола.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   суетолог   
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3  комментария
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5k
Дмитрий 15 минут назад
Смешно.))))
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7k
Борис Карабанов 7 минут назад
Резину пора менять.
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442
Lexx 9 минут назад
Странно, что просто с пола на стол не запрыгнул.
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