Ночная кража со стола пошла не по плану

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Установленная в комнате камера наблюдения запечатлела кота, решившего полакомиться едой со стола. Однако его план пошел не по запланированному сценарию. Внезапный "котийский дрифт" попал на видео.
Суетолог со стажем!
Похоже, что этот шерстяной негодник ещё не скоро захочет взять что-то со стола.
Источник:
АНТИФИШКИ
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