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"Ты предоставляешь услуги, значит ты слуга": конфликт в почтовом отделении

"Ты предоставляешь услуги, значит ты слуга": конфликт в почтовом отделении

Автор:
07 августа 2022 09:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   люди   мужчина   неадекват   почта   услуги   
992
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1

Вот с такими "царями" приходится работать сотрудникам почты в одном из городов Ивановской области.

Предыстория конфликта неизвестна. Своё недовольство мужчина выразил довольно грубо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   видео   люди   мужчина   неадекват   почта   услуги   
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21  комментарий
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пхахах!
Барин засратый.
И как обычно воюет только против баб
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2k
Past 9 минут назад
Ты слуга сказал царь жизни и поехал на работу оказывать услуги работая в такси.)))(условно)
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6k
Administrator 15 минут назад
да там предыстория не важна
у этого чудика все на лице написано - или шизик или под веществами
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13k
Majul 20 минут назад
Ох кулака его жало требует. Неудовлетворенное, закомплексованное, самоуверенное чмо.
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593
комнатный сибиряк Полчаса назад
Что некому было карету вызвать, царь всё таки, на почту пожаловал, карету скорой помощи к подьезду, будьте любезны
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647
Great Serpent 45 минут назад
Тип явно из ближайшей дурки на почту пожаловал. Но справедливости ради отмечу, что зачастую на постояльцев дурки смахивают и сотрудницы почты.
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2k
cfhfwby 49 минут назад
Да сейчас таких "бар" каждый первый. Вот эта же почтальонша потом так же отчитает за опоздание или неправильный взгляд какого-нибудь курьера, привезшего ей пиццу. Вы бы понаблюдали высший пилотаж наших бояр в том же Египте (в Турции меньше, побаиваются получить по харе или посадки в местный зиндан), а вот в Египте, в трехзвездных (!!!) отелях быдляк устраивает истерики и показывает свой гонор местному персоналу по полной.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−35
489
ПУПС gu2322 23 минуты назад
Фашист!
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137
данила беринский gu2322 20 минут назад
что?
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12k
gnyS i Час назад
Мужик под солями?
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5k
Дмитрий Час назад
Опять история с одной стороны....По чему она не поставила на заявление дату принятия его у мужика? Тоже мадам там чего то не то строит из себя....
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Молодец "слуга". Вот таких слуг побольше бы в отд почты. Спокойно, доходчиво, без конфликта.
А муДик оказался ЧМО!
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
по мне так ибанат с завышеным ЧСВ
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864
Alex 2 часа назад
Кто психа из дурки выпустил?
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Аристократизм так и прёт изо всех щелей!
Акстись! У нищих слуг нет!
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6k
Echo 2 часа назад
Так и послала бы его к своему господину Акимову
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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