"Ты предоставляешь услуги, значит ты слуга": конфликт в почтовом отделении

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Вот с такими "царями" приходится работать сотрудникам почты в одном из городов Ивановской области.
Предыстория конфликта неизвестна. Своё недовольство мужчина выразил довольно грубо.
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АНТИФИШКИ
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Барин засратый.
И как обычно воюет только против баб
у этого чудика все на лице написано - или шизик или под веществами
А муДик оказался ЧМО!
Акстись! У нищих слуг нет!