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Хитрый пёс научился заметать следы преступления

Хитрый пёс научился заметать следы преступления

Автор:
04 августа 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Холодильник   видео   вор   воришка   животны   кухня   прикол   пёс   собака   
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Мужчина решил показать, каким образом из холодильника пропадает еда. Он установил на кухне камеру наблюдения, которая вскоре запечатлела воришку.

Нет улик — нет преступления

Пёс мужчины ворует еду из холодильника, а затем заметает следы преступления.

Источник:

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Метки: Холодильник   видео   вор   воришка   животны   кухня   прикол   пёс   собака   
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9  комментариев
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2k
vasilykopkov Час назад
"Нет тела - нет дела".
Хороший мальчик...
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6k
Leo Sun 6 минут назад
Не хитрый, а умный. Хороший мальчик
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−34
Thomsen 20 минут назад
Чудеса дрессировки)
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13k
Бляяяястяще! Полчаса назад
Ну, он не ворует. Он просто также как и хозяин достает еду из холодильника, ест, убирает упаковку в мусорное ведро.
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469
Павел Бляяяястяще! 24 минуты назад
Такой же член семьи. Вполне адекватный. Чем он хуже?
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51k
smakido 37 минут назад
Пес не только хитрый, но и умный.
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719
Мария Коненкова 56 минут назад
Угу, верю. Почему-то именно у китайцев очень распространена мода на постановочные видео со специально надрессированными животными, которые якобы что-то там соображают.
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469
Павел Мария Коненкова Полчаса назад
Вы считаете, что животные не соображают? А как же бездомные собаки, которые переходят улицы по зебре? Как перелетные птицы улетают на юг? Причём находят одни и те же места, в которых были раньше? Как животные, птицы сбиваются в стаи? То есть они имеют представление, кто они сами. И тянутся к себе подобным.
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