Хитрый пёс научился заметать следы преступления

1012
1
1
Мужчина решил показать, каким образом из холодильника пропадает еда. Он установил на кухне камеру наблюдения, которая вскоре запечатлела воришку.
Нет улик — нет преступления
Пёс мужчины ворует еду из холодильника, а затем заметает следы преступления.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачный опыт знакомства с речным раком
- Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина
- Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот
- Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США
- Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение
Новости партнёров
Хороший мальчик...