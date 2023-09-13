FISHKINET
Сообщество Юмор 17553 поста • 3606 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Показалось: какую действительность почувствовал лидер КНДР, когда ступил на российскую землю

Показалось: какую действительность почувствовал лидер КНДР, когда ступил на российскую землю

Автор:
13 сентября 2023 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Владимир Путин   Прикол   Юмор   встреча   ким чен ын   показалось   
3592
1
1

Во время встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным пользователи сети услышали в речи переводчика лидера КНДР знакомое бранное слово.

Какую-какую действительность?

"С первого момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и ... действительность", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде.

Скорее всего имелась в виду "кипучая действительность".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Владимир Путин   Прикол   Юмор   встреча   ким чен ын   показалось   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Konstantin 2 часа назад
кипучая, иного там и не слышится, ну может при желании..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Николай 8 минут назад
А какая разница как слышится, главное как ощущается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал 46 минут назад
Кому чего хочется слышать, то и слышат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 Час назад
А хохлам везде мат мерещится...они на нем уже и говорят и думают, причем начиная с детсадовского возраста))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
AzuveR 2 часа назад
Нарядную репу он себе на кушал,аж второй подбородок на затылке вырос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 2 часа назад
а даже если и матерное слово сказал. товарищ Ким к России ближе чем к остальным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
меня как то в магазе переспросили...: какое-какое мыло?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RaiJu 2 часа назад
Господин Ким очень дружественно относится к России, уважительно. Молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
dm.star2011 RaiJu 19 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юрьевич 2 часа назад
На этом ролике чётко слышно слово "кипучую".
В сети гуляет версия, где первый слог слышен невнятно, скорее всего ципсо постарались, а у нас всякие йуные мамкины блохеры репостят этот ролик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
hammog 2 часа назад
Мы глухие - люди с фантазией, что не расслышим, то придумаем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 2 часа назад
Он расскажет, как нужно!
Так что, народ, добро пожаловать в СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ, а не СССР-2!
Осталось демаркационная линию провести! А она, линия, будет, где-то по Донбассу.
Сильно Китай КНДР помогает? Вот так и с нами будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Не высасывайте новости из пальца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

845707



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
Набирающие популярность в сообществах
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Из собаки в медведя

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#животные#интересное#аварии#люди#Россия#сарказм#знаменитости#Санкт-Петербург
#автомир#в мире#фото#ДТП#авто аварии#позитив#кино#улыбнуло#Китай#шоу бизнес
#машина#Прикол#интересно#подборка#Автовсячина#дети#новости#фильм#повезло#Разное
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Неожиданная встреча с глухарями на дороге Неожиданная встреча с глухарями на дороге Тщетные попытки калана подружиться Тщетные попытки калана подружиться Встреча с семейством кабанов на рыбалке Встреча с семейством кабанов на рыбалке Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу Если бы Владимир Путин встретил Чебурашку Если бы Владимир Путин встретил Чебурашку

На что жалуетесь?

Вернуться