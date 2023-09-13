Показалось: какую действительность почувствовал лидер КНДР, когда ступил на российскую землю

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Во время встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным пользователи сети услышали в речи переводчика лидера КНДР знакомое бранное слово.
Какую-какую действительность?
"С первого момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и ... действительность", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде.
Скорее всего имелась в виду "кипучая действительность".
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В сети гуляет версия, где первый слог слышен невнятно, скорее всего ципсо постарались, а у нас всякие йуные мамкины блохеры репостят этот ролик.
Так что, народ, добро пожаловать в СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ, а не СССР-2!
Осталось демаркационная линию провести! А она, линия, будет, где-то по Донбассу.
Сильно Китай КНДР помогает? Вот так и с нами будет...