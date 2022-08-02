Если долго мучиться, что-нибудь получится

3337
1
1
Долгие и нервные тренировки танцевального коллектива и впечатляющий финальный результат. Терпение и труд всё перетрут!
Тренировка итальянского танцевального коллектива "Urban Theory", специализирующего на таттинге - одном из стилей уличных танцев. Отличительная черта стиля в том, что танцуется он в основном руками.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Танцуй так, как будто никто не видит
- Почти получилось: скоростной и болезненный спуск с грузом по эскалатору
- Глупый мужчина против кукольного столика
- Феноменальное невезение пассажира
- Весельчак немного сбился с ритма
Новости партнёров
решили в итоге не мучать жоппs и
всё смонтировали на видео :))