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Если долго мучиться, что-нибудь получится

Если долго мучиться, что-нибудь получится

Автор:
02 августа 2022 13:24
Метки: видео   люди   неудача   руки   танец   таттинг   тренировка   
3337
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Долгие и нервные тренировки танцевального коллектива и впечатляющий финальный результат. Терпение и труд всё перетрут!
Тренировка итальянского танцевального коллектива "Urban Theory", специализирующего на таттинге - одном из стилей уличных танцев. Отличительная черта стиля в том, что танцуется он в основном руками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   люди   неудача   руки   танец   таттинг   тренировка   
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13  комментариев
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я так понимаю, все косяки у них изза самого крикливого
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928
Drimkastik 4 минуты назад
Чё за музон? Понравился
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16k
Дмитрий 9 минут назад
Да я вас умоляю!

Ссылка www.youtube.com
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5k
heta 20 минут назад
Ну ничё так! В школе мы тоже пытались чё-нить синхронно с друзьями сбацать, чтобы удивить норот. Ну там драчку джекичанскую замутить флешмоб (тогда такого слова не было) в виде мини-сценки. Ну а дра-та-танцы на дискотеках - сам Бог велел!
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111
темная_мышь 21 минуту назад
Неужели для этого нет другого места, кроме ЖД путей?
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Полчаса назад
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1k
No pasaran Полчаса назад
cazzata
решили в итоге не мучать жоппs и
всё смонтировали на видео :))
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264
Третий 38 минут назад
один я паровоза ждал?
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−61
Thomsen Час назад
Получилось здорово.
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Было уже.. смысл в дубляже постов?
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