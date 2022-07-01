Глупый мужчина против кукольного столика

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Мужчина решил испытать на прочность детский кукольный столик и вскоре пожалел о своём поступке. Столик развалился под весом героя ролика, но смог отомстить.
Пластмассовый мир победил
Не самая удачная попытка мужчины посидеть на кукольном столике.
Источник:
АНТИФИШКИ
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