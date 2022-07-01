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Глупый мужчина против кукольного столика

Глупый мужчина против кукольного столика

Автор:
01 июля 2022 09:05
Метки: видео   люди   неудача   слабоумие и отвага   стол   столик   фейл   
818
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Мужчина решил испытать на прочность детский кукольный столик и вскоре пожалел о своём поступке. Столик развалился под весом героя ролика, но смог отомстить.

Пластмассовый мир победил

Не самая удачная попытка мужчины посидеть на кукольном столике.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   люди   неудача   слабоумие и отвага   стол   столик   фейл   
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15  комментариев
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46k
dima423 2 часа назад
ай сука))) это классическое олицетворение выражения искать приключений на свою жопу)))
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4k
jfk 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
разворотило пукан петушаре )) надеюсь подохнет от перитонита ))))
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13k
banzai7 Полчаса назад
Дно пробито.
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4k
Евгений Д Полчаса назад
теперь на швабре ему посидеть надо
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1k
Aleksei Полчаса назад
хорошо вошло )))
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2k
Алекс Полчаса назад
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2k
vasilykopkov Полчаса назад
В ж*пу вжик - и не мужик...
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2k
Алексей Борзенко Полчаса назад
Один раз, не п***рас.
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15
Nike_sergey Taurus 40 минут назад
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26
Дмитрий 46 минут назад
Мда... иногда возраст приходит один
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69k
Доктор Джонс 59 минут назад
Потеря анальной девственности...
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23k
Юрий Час назад

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ACU900 Час назад
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Eltiftel Час назад
пробитие
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