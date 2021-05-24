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Мяч на большой скорости попал в лицо бейсболисту

Мяч на большой скорости попал в лицо бейсболисту (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 09:35
Сообщество : Спорт
Метки: Травма   бейсбол   видео   мяч   неудача   нос   перелом   спорт   сша   
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В матче главной американской бейсбольной лиги (MLB) между "Атлантой Брэйвз" и "Нью-Йорк Мэтс" произошел неприятный эпизод. Питчер "Атланты Брэйвз" Джейкоб Уэбб совершил мощный бросок, но не рассчитал траекторию и попал в лицо игроку из команды соперника.

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Метки: Травма   бейсбол   видео   мяч   неудача   нос   перелом   спорт   сша   
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7  комментариев
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1k
Broscan 2 часа назад
Удивило,потом посмотрел из чего сделан

Ссылка youtu.be
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11k
Хью́берт 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
Серёга@ 41 минуту назад
Что-то я не удивлён. Профессиональный спорт, без травм не бывает !
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90
Бритва 52 минуты назад
Жеесть
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12k
Anthonyus 2 часа назад
Я не уверен, но мне кажется я где то слышал что иногда не совсем честные тренеры таким образом выводят из строя лучших игроков противника.
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ну охренеть, какая новость. Прям из разряда сенсаций уровня падения метеорита - как говорится, спешите видеть!
Юлия Якубеня просто меркнет со своими сосисками.
Ждем посты про падение велосипедистов с велосипеда, вывихи борцов и фингалы боксеров...
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