Мяч на большой скорости попал в лицо бейсболисту

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В матче главной американской бейсбольной лиги (MLB) между "Атлантой Брэйвз" и "Нью-Йорк Мэтс" произошел неприятный эпизод. Питчер "Атланты Брэйвз" Джейкоб Уэбб совершил мощный бросок, но не рассчитал траекторию и попал в лицо игроку из команды соперника.
Бейсболист "Нью-Йорка" Кевин Пиллар упал на газон со сломанным носом, заливая кровью площадку. Медики бросились к пострадавшему и увели его с поля. Мужчина получил переломы лицевых костей и носа. Мужчина заявил, что сейчас хорошо себя чувствует, но сможет вернуться в команду только после пластической операции.
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