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Движение – это жизнь: старушка косит превосходно траву

Движение – это жизнь: старушка косит превосходно траву

Автор:
21 июля 2022 08:09
Метки: бабушка   видео   коса   косит траву   пожилой человек   сено   старушка   
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95-летняя пенсионерка, которая не может сидеть без дела. И дрова нарубить, и сена накосить для скотины.

Источник:

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Метки: бабушка   видео   коса   косит траву   пожилой человек   сено   старушка   
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1  комментарий
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Клёст 59 минут назад
)))!Сто лет не видел как правильно и красиво косят, и столько же литовку в руках не держал.
Здоровья ей и долголетия!)
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