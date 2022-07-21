Движение – это жизнь: старушка косит превосходно траву

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95-летняя пенсионерка, которая не может сидеть без дела. И дрова нарубить, и сена накосить для скотины.
Коса у нее не простая, а старинная. У якутов такая называется "буускап" ("пушка"). На пятке косы есть клеймо в виде старинной пушки. Они, как рассказывают исторические источники, были отлиты из отслуживших корабельных пушек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Здоровья ей и долголетия!)