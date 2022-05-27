Борись до конца: отличный розыгрыш мяча в волейболе

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Напряженная борьба двух женских волейбольных команд. Такие страсти, аж дух захватывает.
Боролись до конца, не жалея сил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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уж на что спорт не люблю, и то залип.
а девчонки-молодцы!
Имеет другой цвет формы, как вратарь в футболе .
На плечи игроков данного амплуа ложится официальная обязанность по приему подач, подбору сбросов, отскоков от блока, иными словами быть оплотом обороны команды, а также негласная обязанность быть этаким заводилой, игроком, который может подсказать, взбодрить команду.
В то же время позиция либеро – самое неблагодарное амплуа в команде. Либеро – как вратарь в игровых видах спорта: на нем лежит огромное бремя ответственности, он может только потерять очко, но не выиграть его, и является дежурным виновником почти каждой неудачи. Поэтому игрок, выступающий на позиции либеро, должен быть психологически стабильным, готовым нести это бремя. Кроме того, он должен обладать очень редким в наше время человеческим качеством – быть истинным альтруистом, готовым неустанно пахать на площадке, пока его партнеры набирают очки и срывают аплодисменты. К сожалению, не каждый зритель понимает игру достаточно тонко, чтобы понять, насколько ценен тот вклад, который либеро вносит в успех команды, и поэтому его старания часто остаются незамеченными.