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Борись до конца: отличный розыгрыш мяча в волейболе

Борись до конца: отличный розыгрыш мяча в волейболе

Автор:
27 мая 2022 09:13
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   волейбол   волейболистка   девушки   мяч   розыгрыш   
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Напряженная борьба двух женских волейбольных команд. Такие страсти, аж дух захватывает.
Боролись до конца, не жалея сил.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   волейбол   волейболистка   девушки   мяч   розыгрыш   
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23  комментария
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5k
hhwost 2 часа назад
потрясно, молодцы девчонки.
уж на что спорт не люблю, и то залип.
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2k
Артур 6 минут назад
Что это было?????
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2k
Димон 14 минут назад
да когда же он пиз...нется запарился ждать. не шарю в волейболе нифига, но это круто было.
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38k
Aleksandr Час назад
насрать бы в руки любителям снимать вертикальные видео...
а девчонки-молодцы!
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8k
Игорь Час назад
за сутки управились?
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807
IOON Час назад
вот это спортивный дух! красавицы!
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70k
Пётровыч Час назад
Редкая партия, девчонки кайфанули
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2k
perekrestok Час назад
Молодцы! Цеплялись до последнего!
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23k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Я один заметил, что в команде желтых - шпиён?
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113
al-lav Михаил Сметанкин 2 часа назад
Это либеро. Игрок, не имеющий права атаковать.
Имеет другой цвет формы, как вратарь в футболе .
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8k
Женя 2 часа назад
За жёлтых болел!
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6k
Кружок 2 часа назад
Всё супер ... но вот руки бы оторвать "оператору" за вертикальное видео
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Дмитрий

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