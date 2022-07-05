Терпеливая собака сдаёт кровь

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Женщина решила показать, как ведёт себя её собака каждый раз, когда необходимо сдать анализ крови. Питомец терпеливо переносит все тяготы и не пытается вырваться.
Спокойствие, только спокойствие!
Источник:
АНТИФИШКИ
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