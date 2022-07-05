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Терпеливая собака сдаёт кровь

Терпеливая собака сдаёт кровь

Автор:
05 июля 2022 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   анализ   анализ крови   видео   животные   пёс   собака   
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Женщина решила показать, как ведёт себя её собака каждый раз, когда необходимо сдать анализ крови. Питомец терпеливо переносит все тяготы и не пытается вырваться.
Спокойствие, только спокойствие!

Источник:

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Метки: Реакция   анализ   анализ крови   видео   животные   пёс   собака   
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