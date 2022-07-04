Моё, не отдам: кот вцепился в бутерброд с рыбой

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Хозяин пресёк попытку сфинкса по кличке Боря стащить бутерброд с рыбой. Однако питомец вцепился в свою добычу практически мертвой хваткой и не собирался отпускать.
Похоже, хозяевам всё-таки придется уступить этот бутерброд. В противном случае их тапки не высохнут даже в пустыне!
Источник:
АНТИФИШКИ
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