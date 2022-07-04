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Сообщество Без кота и жизнь не та 1343 поста • 439 подписчиков подписаться
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Моё, не отдам: кот вцепился в бутерброд с рыбой

Моё, не отдам: кот вцепился в бутерброд с рыбой

Автор:
04 июля 2022 09:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Боря   Юмор   бутерброд   видео   животные   кот   кот боря   прикол   
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Хозяин пресёк попытку сфинкса по кличке Боря стащить бутерброд с рыбой. Однако питомец вцепился в свою добычу практически мертвой хваткой и не собирался отпускать.
Похоже, хозяевам всё-таки придется уступить этот бутерброд. В противном случае их тапки не высохнут даже в пустыне!

Источник:

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Метки: Боря   Юмор   бутерброд   видео   животные   кот   кот боря   прикол   
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12  комментариев
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70k
Viktor 54 минуты назад
Не, мне Толя больше нравится!

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606
Мария Коненкова 22 минуты назад
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6k
klop 38 минут назад
Фу до чего мерзкое создание
, портит только кошачий род, как вообще может появляться желание прикасаться к этой херне.
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114
Ame onna klop Полчаса назад
Почему? У них тонкая-тонкая теплая,пушистая шубка,мягкая,как ворс персика.))) Но содержание этих зверьков дома требует некоторых правил,так что если вы к этому не готовы,то лучше обратить внимание на менее требовательный вид питомца.)))
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3k
Денис 49 минут назад
Гнать ссаными тряпками со стола
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1k
Оксид Бетона Час назад
Да уж, жрут эти засранцы будь здоров!
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114
Ame onna Оксид Бетона Полчаса назад
Да. Но жрать им со стола категорически запрещено. Они жиреют,начинают болеть... Это очень утрированная порода,с ней надо заморачиваться, покупать специальные корма... эти животные подходят,мне кажется,одиноким,имеющим достаточно много свободного времени людям,которые имеют возможность заострять внимание на питомце. Простым людям и животинка нужна попроще.)))
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Ame onna Оксид Бетона 5 минут назад
От того и болеют они. Нельзя им такие корма. Ничего не поделаешь.
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Ame onna Motorola 3 минуты назад
Где же Вы, мужчина,лет двадцать назад были?...)))
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