Юная актриса, у которой ещё нет Оскара

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Девочка, которая в будущем может стать высококлассным
футболистом футбольным симулянтом и манипулятором. Вопрос в том, где она такой прием подсмотрела?
Неймар версия 2.0
Такая маленькая, а уже футбольный симулянт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это опасно, если родители недоглядят, может и задохнуться.
Поэтому такие вещи надо пресекать сразу. Не обязательно ремнём, но физическим воздействием. Шлепок по заднице вполне достаточен.
Если же она после истерики хоть раз получит желаемое - пиши пропало, будет устраивать их по поводу и без повода...
И депрессией и разводом. И оскарами, если до развода успеет. Может даже двумя.