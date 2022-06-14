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Юная актриса, у которой ещё нет Оскара

Юная актриса, у которой ещё нет Оскара

Автор:
14 июня 2022 12:11
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   дети   истерика   прикол   симулянт   симуляция   
1803
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Девочка, которая в будущем может стать высококлассным футболистом футбольным симулянтом и манипулятором. Вопрос в том, где она такой прием подсмотрела?

Неймар версия 2.0

Такая маленькая, а уже футбольный симулянт.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   дети   истерика   прикол   симулянт   симуляция   
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17  комментариев
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35k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Лучшее лекарство от излишнего артистизма.
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18k
ЦСКА 11 минут назад
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22k
Владимир 11 минут назад
Фуб#я какая мерзость
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2k
vasilykopkov 20 минут назад
Она не притворяется, просто у неё истерика, видно как она закатывается.
Это опасно, если родители недоглядят, может и задохнуться.
Поэтому такие вещи надо пресекать сразу. Не обязательно ремнём, но физическим воздействием. Шлепок по заднице вполне достаточен.
Если же она после истерики хоть раз получит желаемое - пиши пропало, будет устраивать их по поводу и без повода...
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8k
Летучий Мыш Полчаса назад
А там точно никакого заболевания? Как то очень странно она падает
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20k
BiZ Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Дмитрий Полчаса назад
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
подлая сучка хитрожопая на генетическом уровне .
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148
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
подрастёт поменяет пол и в футболисты.
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Timur Yelmuratov 56 минут назад
Ничего страшного. Жизнь справедливо одарит ее всем.
И депрессией и разводом. И оскарами, если до развода успеет. Может даже двумя.
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871
Сергей 59 минут назад
Потом такие судят Джека воробья.
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Vacony 2 часа назад
ну и актриса...
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