Покупатель с очень глубокими карманами

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Вместимость карманов штанов этого покупателя способна удивить. Парню стало прохладно и он достал из кармана дутую куртку.
Карманы в штанах как отдельный повод для женской зависти. С такими карманами можно и без рюкзака обойтись!
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня, к примеру, есть зимняя куртка (магаз ЮниКло), она в свернутом виде помещается в свой штатный чехол, который не больше чехла для очков...
Я этой зимой носил их куртку, так чтобы горло не продувало, я использовал большую канцелярскую прищепку. А иначе воротник что есть, что нет, эффект одинаковый.