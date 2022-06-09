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Покупатель с очень глубокими карманами

Покупатель с очень глубокими карманами

Автор:
09 июня 2022 09:39
Метки: в мире   видео   вместимость   карман   куртка   люди   прикол   штаны   
712
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Вместимость карманов штанов этого покупателя способна удивить. Парню стало прохладно и он достал из кармана дутую куртку.
Карманы в штанах как отдельный повод для женской зависти. С такими карманами можно и без рюкзака обойтись!

Источник:

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Метки: в мире   видео   вместимость   карман   куртка   люди   прикол   штаны   
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7  комментариев
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502
HalloFreeSpace 3 часа назад
Крутая куртка )
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2k
poбт 14 минут назад
епт, я еще в школе 90х пуховик ниже колен в пакете с собой носил чтоб в раздевалке не порезали
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1k
pinbalist 39 минут назад
Так это пуховка. В туризме такие хороши: хорошо упаковываются, лёгкие, тёплые. Но и цена у хорошей куртки тоже хорошая.
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
Сейчас такие делают и много...
У меня, к примеру, есть зимняя куртка (магаз ЮниКло), она в свернутом виде помещается в свой штатный чехол, который не больше чехла для очков...
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−43
Колобок 2 часа назад
В таких штанах можно полмагазина вынести.
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