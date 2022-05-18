Испытание мамы на стрессоустойчивость

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Женщина решила рассказать, как маленькая дочь решила испытать её на стрессоустойчивость по полной программе. Да, день у мамы точно не задался.
Полный комплект. Интересно, как женщина прокомментировала концовку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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я перемоткой пользоваться не умею и видос/страницу перезапускать, а блевотная лента в концовочке акуено зашла!