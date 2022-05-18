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Испытание мамы на стрессоустойчивость

Испытание мамы на стрессоустойчивость

Автор:
18 мая 2022 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   дети   дочь   мама   прикол   
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Женщина решила рассказать, как маленькая дочь решила испытать её на стрессоустойчивость по полной программе. Да, день у мамы точно не задался.
Полный комплект. Интересно, как женщина прокомментировала концовку?

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   дети   дочь   мама   прикол   
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5  комментариев
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6k
tamin Полчаса назад
Барышня, после еды надо носить ребёнка на плече.....походу у неё первенец
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15k
Вася 2 минуты назад
блевотно
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870
Darki 22 минуты назад
Очень полезная инфа(нет)
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1k
Оксид Бетона 24 минуты назад
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1707183/pub_5e44f5f1b7ee290469fabea3_5e44fcfb338f3513f5ea1f99/scale_1200https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1707183/pub_5e44f5f1b7ee290469fabea3_5e44fcfb338f3513f5ea1f99/scale_1200
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6k
Tim_G Полчаса назад
давайте третий дубль!
я перемоткой пользоваться не умею и видос/страницу перезапускать, а блевотная лента в концовочке акуено зашла!
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