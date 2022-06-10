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Чудаковатый автомобилист залил бензин в пакет

Чудаковатый автомобилист залил бензин в пакет

Автор:
10 июня 2022 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Пакет   бензин   видео   люди   прикол   топливо   
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На одной из заправок автолюбители наблюдали необычную картину: мужчина залил бензин в полиэтиленовый пакет. Как выяснилось позже, пакет оказался дырявым.
Когда мужчина приподнял пакет, оказалось, что он дырявый. Герой ролика поспешил к багажнику и достал еще более странную тару для "подстраховки".

Источник:

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Метки: Пакет   бензин   видео   люди   прикол   топливо   
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2  комментария
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504
HalloFreeSpace 46 минут назад
Интересно, довез ?
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4k
мемфрид Полчаса назад
Как оказалось ранее, мужик толпаеп
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Mr.Adamson

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