Чудаковатый автомобилист залил бензин в пакет

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На одной из заправок автолюбители наблюдали необычную картину: мужчина залил бензин в полиэтиленовый пакет. Как выяснилось позже, пакет оказался дырявым.
Когда мужчина приподнял пакет, оказалось, что он дырявый. Герой ролика поспешил к багажнику и достал еще более странную тару для "подстраховки".
Источник:
АНТИФИШКИ
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