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Запоминающийся прыжок девушки в воду

Запоминающийся прыжок девушки в воду

Автор:
10 июня 2022 09:22
Метки: видео   высота   девушки   неудача   последствия   прыжок   скала   фейл   
1083
1
1
Прыжок со скалы, который девушка запомнит на всю жизнь. А всего-то нужно было узнать, как правильно входить в воду при прыжке с большой высоты.
Девушка неправильно вошла в воду во время прыжка со скалы.

Источник:

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Метки: видео   высота   девушки   неудача   последствия   прыжок   скала   фейл   
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8  комментариев
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28k
Dobry vojak Svejk Z 3 часа назад
Пусть радуется, что позвоночник в плавки не высыпался
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995
Duke_kir Час назад
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12k
Majul 2 часа назад
Мозгов нет, считай калека. Вернее даже не так: могзов нет, калекой станет рано или поздно
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11k
Kostick 3 часа назад
расплескай она тушку по скалам - видос получился гораздо эпичней.
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46k
dima423 3 часа назад
таких не берут в космонавтки...)))
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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207
mechatron 4 часа назад
"Прыжок со скалы, который девушка запомнит на всю жизнь."
Так и хочется вставить в эту фразу слово "короткую".
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