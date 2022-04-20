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Рыба-шахтер: курьезный случай на рыбалке

Рыба-шахтер: курьезный случай на рыбалке (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Рукожоп   Юмор   видео   прикол   рыба   рыбаки   уголь   фейл   
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Мужчина опубликовал в сети забавный ролик, снятый во время рыбалки с приятелями. Один из любителей рыбной ловли додумался сложить недавно пойманную рыбу в один мешок с углём.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.

Источник:

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Метки: Курьезы   Рукожоп   Юмор   видео   прикол   рыба   рыбаки   уголь   фейл   
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2  комментария
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sos1960sos Час назад
Ничего необычного, просто:
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Aleksandr Час назад
Мужики небось ночью браконьерили-сети проверяли. Вот в темноте мешки и попутали...
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Dobriy drug

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