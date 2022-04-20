Рыба-шахтер: курьезный случай на рыбалке

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Мужчина опубликовал в сети забавный ролик, снятый во время рыбалки с приятелями. Один из любителей рыбной ловли додумался сложить недавно пойманную рыбу в один мешок с углём.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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