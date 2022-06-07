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Большинство птенцов в раннем возрасте совсем непохожи на взрослых сородичей. Птенцы попугаев ара, например, не могут похвастаться красотой, однако со временем эти "гадкие утята" превращаются в прекрасных птиц.
Процесс взросления птенца попугая ара.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ара взросление видео попугай попугай ара птенец птицы
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