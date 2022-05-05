Батя года: как работает советская крысоловка

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Мужчина решил показать своему сыну, как работает советская крысоловка. Получился очень наглядный урок.
Наглядный урок
Не стоит совать пальцы куда попало. В противном случае можно попасть в похожую с героем видео ситуацию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Первый: когда я промахнулся по льву, он набросился на меня и разорвал мне грудную клетку.Но я ножом сумел зарезать его
Второй: как-то я не заметил подкравшегося носорога и он вонзил свой рог мне в задницу на всю длину.Пронес меня метров 100 и отшвырнул на дикую акацию..Жуткая боль.
Третий: а я как-то присел в лесу пос.ра.ть рядом с берлогой медведя и угодил яйцами в капкан
Два других охотника: уууууууу ...Боже...Должно быть это было очень больно?
Третий: Нет, не так больно.А вот когда вылез медведь я бежать...А капкан-то к дереву цепью привязан..Вот это была настоящая боль...