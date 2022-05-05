FISHKINET
Сообщество Юмор 14681 пост • 2885 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Батя года: как работает советская крысоловка

Батя года: как работает советская крысоловка

Автор:
05 мая 2022 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   крысоловка   ловушка   неудача   прикол   фейл   
1048
1
1
Мужчина решил показать своему сыну, как работает советская крысоловка. Получился очень наглядный урок.

Наглядный урок

Не стоит совать пальцы куда попало. В противном случае можно попасть в похожую с героем видео ситуацию.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   крысоловка   ловушка   неудача   прикол   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69k
Viktor 2 часа назад
Батя, батя, что ж ты так орёшь - ребёнка испугал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
leto2016 59 минут назад
как работает как работает? отлично работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS Час назад
Охотники спорят про самую сильную боль, которую испытали.
Первый: когда я промахнулся по льву, он набросился на меня и разорвал мне грудную клетку.Но я ножом сумел зарезать его

Второй: как-то я не заметил подкравшегося носорога и он вонзил свой рог мне в задницу на всю длину.Пронес меня метров 100 и отшвырнул на дикую акацию..Жуткая боль.

Третий: а я как-то присел в лесу пос.ра.ть рядом с берлогой медведя и угодил яйцами в капкан
Два других охотника: уууууууу ...Боже...Должно быть это было очень больно?
Третий: Нет, не так больно.А вот когда вылез медведь я бежать...А капкан-то к дереву цепью привязан..Вот это была настоящая боль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
Шурман 2 часа назад
Идиот :) у деда в деревне они были расставлены у курятника и у туалета аля сортир , старый не говорил где ставит и вот ночью ты захотел не в ведро сходить а нормально по человечески , 5 утра , темнота и тебе [мат] :) сон как рукой снимает , а в 6 утра пора вставать и помогать корм носить :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул»
Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул»
20+ гигантских объектов и явлений, которые напугают мегалофобов
20+ гигантских объектов и явлений, которые напугают мегалофобов
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Гифки дня
Гифки дня
15 лет? Перестарок! Почему на Руси были приняты ранние браки?
15 лет? Перестарок! Почему на Руси были приняты ранние браки?
Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#в мире#кот#Еда#познавательно#дтп#комментарии#шоу бизнес
#Юмор#интересно#забавно#история#кино#Приколы#работа#истории#милота#авто аварии
#прикол#факты#подборка#интересное#люди#США#аварии#Киркоров#позитив#фильмы
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки Девушка переоценила свои возможности Девушка переоценила свои возможности Неудачный вечер пьяного паркущика Неудачный вечер пьяного паркущика Неловко вышло: неудачное поздравление с 8 марта Неловко вышло: неудачное поздравление с 8 марта Неудачный день юного баскетболиста Неудачный день юного баскетболиста Тотальное невезение геймера Тотальное невезение геймера

На что жалуетесь?

Вернуться