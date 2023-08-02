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Веселое видео пьяного россиянина, сидящего верхом на медведе

Веселое видео пьяного россиянина, сидящего верхом на медведе

Автор:
02 августа 2023 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   алкоголь   животные   забавно   медведь   
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Иностранные пользователи обсуждают видео, на котором россиянин поднимает тост за свою Родину, сидя верхом на медведе.

Герой короткого 10-секундного ролика – русский мужчина в очках, сидящий на большом животном с рюмкой и бутылкой алкоголя, предположительно очень крепкого. Окружающие его товарищи предлагают человеку выпить за Россию, что он и делает. Медведь на протяжении всего ролика показывает оскал. Видео активно набирает просмотры в Twitter.


«Есть ли хоть одна причина, почему у них еще нет одомашненных медведей? Волка же сделали собакой. С медведем можно так же», «Медведи умные. Они не нападают, если не чувствуют угрозы. Они становятся дружелюбными, если растут среди людей», «Где балалайка и ушанка? И на кого ядерный реактор дома оставил?», «Медведь определенно тоже хочет выпить», – пишут пользователи в комментариях.

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Метки: Видео   Россия   алкоголь   животные   забавно   медведь   
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12  комментариев
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
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176
ДедМаздай 16 минут назад
Выглядит все как начало фильма ужасов "Без лица, яйца и половины тулова"
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5k
Евгений Д Полчаса назад
Какой терпеливый медведь.
Его приклеили что ли ??
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54
Vir 55 минут назад
слабоумие и отвага)
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940
ruslan d Час назад
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9k
Trenzel2003 Час назад
Каким в данный момент мишка не был дружелюбным, но рано или поздно сей зверь, звереет и тогда эту машину для убийства ничего не остановит.
Знакомые дрессировщики говорили медведь самый не предсказуемый зверь. Даже с тигром, львом не так стремно работать как с медведем.
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312
Юрий Матвеев Past Полчаса назад
у него просто необходимых лицевых мыщц нет, чтобы сделать оскал, в этом-то и стрём
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172
iskra Юрий Матвеев Полчаса назад
Да ладно.. Медведи очень даже скалятся,рычат,и угрожают,когда считают нужным. А людей они просто не считают необходимым пугать. Не тот противник. Это как нам хомячка запугивать.
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8k
Дмитрий Час назад
Я надеюсь он ежом закусил? Как положено?
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23k
ЦСКА Час назад
Не он??
Ссылка www.youtube.com
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7k
rutt 2 часа назад
Выпил мужик, а закусит мишка. Ни одна животина пьяных не любит.
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