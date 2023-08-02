Веселое видео пьяного россиянина, сидящего верхом на медведе

Иностранные пользователи обсуждают видео, на котором россиянин поднимает тост за свою Родину, сидя верхом на медведе.
Герой короткого 10-секундного ролика – русский мужчина в очках, сидящий на большом животном с рюмкой и бутылкой алкоголя, предположительно очень крепкого. Окружающие его товарищи предлагают человеку выпить за Россию, что он и делает. Медведь на протяжении всего ролика показывает оскал. Видео активно набирает просмотры в Twitter.
«Есть ли хоть одна причина, почему у них еще нет одомашненных медведей? Волка же сделали собакой. С медведем можно так же», «Медведи умные. Они не нападают, если не чувствуют угрозы. Они становятся дружелюбными, если растут среди людей», «Где балалайка и ушанка? И на кого ядерный реактор дома оставил?», «Медведь определенно тоже хочет выпить», – пишут пользователи в комментариях.
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Его приклеили что ли ??
Знакомые дрессировщики говорили медведь самый не предсказуемый зверь. Даже с тигром, львом не так стремно работать как с медведем.