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Подвыпивший мужчина потащил надувную лодку с ребёнком через ледоход

Подвыпивший мужчина потащил надувную лодку с ребёнком через ледоход

Автор:
19 мая 2022 12:02
Метки: в мире   видео   дети   ледоход   отец   папа   повезло   
811
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1
Безрассудный папаша решил протащить через ледоход надувную лодку, в которой сидела четырёхлетняя девочка. Что в голове у таких людей?

Отец года

Внимание! В данном видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   дети   ледоход   отец   папа   повезло   
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3  комментария
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2k
Димон 52 минуты назад
В чем проблема я не понял? Думаю что там деревня отрезанная от мира, и уже не первое поколение так делают лиди.
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20k
иванов дмитрий Час назад
В детстве мы каждый год на льдинах катались , без всяких лодок.
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69k
Viktor 2 часа назад
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