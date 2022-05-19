Подвыпивший мужчина потащил надувную лодку с ребёнком через ледоход

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Безрассудный папаша решил протащить через ледоход надувную лодку, в которой сидела четырёхлетняя девочка. Что в голове у таких людей?
Отец года
Внимание! В данном видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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