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Миссия выполнима: побег целеустремленного щенка

Миссия выполнима: побег целеустремленного щенка

Автор:
17 мая 2022 09:27
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   вольер   животные   манеж   побег   прикол   собака   щенок   
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Крошечный щенок решил во что бы то ни стало сбежать из манежа, сооружённого его хозяевами. Попытка побега целеустремленного питомца попала на видео.
Щенок быстро сообразил, что нужно сделать для преодоления преграды и выбрался на свободу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   вольер   животные   манеж   побег   прикол   собака   щенок   
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1  комментарий
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SerGProS 18 минут назад
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