Миссия выполнима: побег целеустремленного щенка

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Крошечный щенок решил во что бы то ни стало сбежать из манежа, сооружённого его хозяевами. Попытка побега целеустремленного питомца попала на видео.
Щенок быстро сообразил, что нужно сделать для преодоления преграды и выбрался на свободу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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