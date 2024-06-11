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Морской лев устроил переполох в торговом центре

Морской лев устроил переполох в торговом центре

Автор:
11 июня 2024 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   КИтай   в мире   животные   морской лев   побег   торговый центр   
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Морской лев сбежал во время представления в одном из торговых центров китайского города Лоян. Животное прорвалось через железные барьеры и начало искать выход.

8 июня в торговом центре Цюаньшунь, находящемся в городе Лоян (провинция Хэнань, КНР) во время представления сбежал морской лев.
Сотрудники комплекса организовали погоню за ластоногим беглецом. Приложив немало усилий, им удалось поймать морского льва и благополучно вернуть его. Эксперты предполагают, что побег животного мог быть вызван страхом перед толпой.

После происшествия представители коммерческого заведения провели анализ и в интервью СМИ пообещали усилить меры по защите животных, занятых в представлениях, чтобы предотвратить подобные ситуации.

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Метки: Видео   КИтай   в мире   животные   морской лев   побег   торговый центр   
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