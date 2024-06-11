Морской лев устроил переполох в торговом центре

Морской лев сбежал во время представления в одном из торговых центров китайского города Лоян. Животное прорвалось через железные барьеры и начало искать выход.
8 июня в торговом центре Цюаньшунь, находящемся в городе Лоян (провинция Хэнань, КНР) во время представления сбежал морской лев.
Сотрудники комплекса организовали погоню за ластоногим беглецом. Приложив немало усилий, им удалось поймать морского льва и благополучно вернуть его. Эксперты предполагают, что побег животного мог быть вызван страхом перед толпой.
После происшествия представители коммерческого заведения провели анализ и в интервью СМИ пообещали усилить меры по защите животных, занятых в представлениях, чтобы предотвратить подобные ситуации.
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