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Впечатляюще: пёс ловко преодолел забор

Впечатляюще: пёс ловко преодолел забор

Автор:
21 февраля 2023 13:43
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   в мире   видео   животные   забор   собака   
446
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Желающего добраться до игрушки пса не смутило препятствие в виде забора. Проворный четвероногий друг человека играючи перелез через дверь в заборе и достиг своей цели. После чего спокойно отправился дальше по своим делам.

Вижу цель, не вижу препятствий. Хозяин, смотри как я могу.

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Метки: Прикол   в мире   видео   животные   забор   собака   
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3  комментария
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2k
веселый просто Час назад
Это не игрушка, а вкусняшка
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40k
Сергей 4 минуты назад
Ах вот от кого произошли обезьяны.
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10k
Sapsan 39 минут назад
Видимо дело было в Испании)
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