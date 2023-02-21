Впечатляюще: пёс ловко преодолел забор

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Желающего добраться до игрушки пса не смутило препятствие в виде забора. Проворный четвероногий друг человека играючи перелез через дверь в заборе и достиг своей цели. После чего спокойно отправился дальше по своим делам.
Вижу цель, не вижу препятствий. Хозяин, смотри как я могу.
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