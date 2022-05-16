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Утро в Питере начинается не с кофе

Утро в Питере начинается не с кофе

Автор:
16 мая 2022 14:12
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   видео   животные   колбаса   пеперони   птицы   чайки   

Утренняя раздача колбасы прошла успешно.

Krasava

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Метки: Ватермарк   видео   животные   колбаса   пеперони   птицы   чайки   
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5  комментариев
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5k
Georgyi 10 часов назад
Ну конечно, внизу у соседей окна и подоконник угажены, бакланы орут, а у Вас утро!
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13k
ss 7 часов назад
Не верю! Это не Питер! В Питере бы чайки обязательно сказали спасибо и сделали реверанс.
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