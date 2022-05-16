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Krasava
Утро в Питере начинается не с кофе
Автор:
Krasava
16 мая 2022 14:12
Сообщество :
Животные
Метки:
Ватермарк
видео
животные
колбаса
пеперони
птицы
чайки
Утренняя раздача колбасы прошла успешно.
Krasava
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736300
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Утренняя раздача колбасы прошла успешно.
2022-05-16T14:12:40+03:00
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5
комментариев
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5k
Georgyi
10 часов назад
Ну конечно, внизу у соседей окна и подоконник угажены, бакланы орут, а у Вас утро!
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3 ответа
69k
Viktor
Georgyi
6 часов назад
Бакланы, вот бакланы!
2
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13k
ss
7 часов назад
Не верю! Это не Питер! В Питере бы чайки обязательно сказали спасибо и сделали реверанс.
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