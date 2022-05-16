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Сообщество Без кота и жизнь не та 1287 постов • 432 подписчика подписаться
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Домашний кошачий бобслей

Домашний кошачий бобслей

Автор:
16 мая 2022 09:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   бобслей   видео   животные   коробка   коты   прикол   
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Владельцы кота придумали необычное развлечение для себя и животного. Молодые люди решили покатать питомца, который любит сидеть в коробках, по полу. Кот оказался не против.
Забавное развлечение для кота и хозяев.

Источник:

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Метки: Юмор   бобслей   видео   животные   коробка   коты   прикол   
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