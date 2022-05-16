Домашний кошачий бобслей

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Владельцы кота придумали необычное развлечение для себя и животного. Молодые люди решили покатать питомца, который любит сидеть в коробках, по полу. Кот оказался не против.
Забавное развлечение для кота и хозяев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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