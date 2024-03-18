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Когда точно исполняешь пожелания

Когда точно исполняешь пожелания

Автор:
18 марта 2024 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   жилетка   забавно   пожелания   продажа   
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Продавец оказался троллем от Бога. Или просто айтишником, которому всегда нужно чёткое ТЗ.

Участники этой беседы про жилетку повеселились - кто-то просил сфотографировать вещь в определенном положении, а кто-то исполнял пожелания. Слишком четко исполнял, так сказать. В итоге все подняли себе настроение - возможно, поднимут и вам.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   жилетка   забавно   пожелания   продажа   
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2  комментария
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18k
Majul 2 часа назад
Все правильно, просто вопрошающий неграмотный )
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Конкретный вопрос подразумевает конкретный ответ.
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