Когда точно исполняешь пожелания

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Продавец оказался троллем от Бога. Или просто айтишником, которому всегда нужно чёткое ТЗ.
Участники этой беседы про жилетку повеселились - кто-то просил сфотографировать вещь в определенном положении, а кто-то исполнял пожелания. Слишком четко исполнял, так сказать. В итоге все подняли себе настроение - возможно, поднимут и вам.
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