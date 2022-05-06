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Курьезный инцидент во время женских посиделок

Курьезный инцидент во время женских посиделок

Автор:
06 мая 2022 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Вечеринка   Юмор   видео   женщины   посиделки   прикол   
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Во время дружеской встречи в кафе одна из женщин уронила похожий на смартфон предмет за диван и решила его достать. Этим воспользовалась одна из подруг и помогла женщине застрять.
Смешно было всем, кроме главной героини ролика. На помощь пришлось звать сотрудников заведения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вечеринка   Юмор   видео   женщины   посиделки   прикол   
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29  комментариев
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84
Alex 4 часа назад
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23k
MrGod Полчаса назад
Размер подружек заметили? Свономатки на пирушке!
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13k
Сергей Полчаса назад
Ссылка vk.com
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13k
Сергей Полчаса назад
Корпоратив в бухгалтерии!:)
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90k
sapér Vodička 45 минут назад
В тему !
Ссылка www.youtube.com
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0
Федор 46 минут назад
вся суть баб и их женской дружбы
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27k
lem02 Час назад
Улыбнуло. Не знаю, ситуация нелепая и трогательная одновременно. Женщины такие ... женщины! С точки зрения мужчины все глупо, конечно, но так мило.
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16k
alexis Час назад
Классика.
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3k
Александр Час назад
Достала то что уронила за диван?
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9k
Vampire Час назад
Реклама операторских и режиссерских курсов. Отснятых кадров - километры, а толку?
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961
КАКАнгел 2 часа назад
ах сколько фильмов я видел где женщина застревает (обычно под кроватью или в стиральной машине ) тут сзади подходит молодой мужчина и "Помогает " )))))
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57
Евгений Трапезников 2 часа назад
Толстые все какие...
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Как стая гиен.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−29
Комментарий удален. Причина: флуд
1
5k
Григорий Бабкин 2 часа назад
А теперь подаст в суд на кафе и на парней, что вытаскивали.
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
А где музыкальная тема из "Шоу Бенни Хилла"?
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
И, конечно же, главное: сфоткать!!!!!!!
Куры.
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172
bonli 3 часа назад
курицы
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Victor 3 часа назад
есть что вспомнить, да нечего внукам рассказать
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Михалыч 4 часа назад
с такими друзьями и враги не нужны )
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