Курьезный инцидент во время женских посиделок

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Во время дружеской встречи в кафе одна из женщин уронила похожий на смартфон предмет за диван и решила его достать. Этим воспользовалась одна из подруг и помогла женщине застрять.
Смешно было всем, кроме главной героини ролика. На помощь пришлось звать сотрудников заведения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Флуд
Куры.
если бы в моей компании такой фейл случился, то ржали бы еще больше и тоже пока не зафотали, вынимать бы не начали