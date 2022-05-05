Маленький и жадный любитель орехов

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Запасливый бурундук решил не отказываться от предложенных человеком орехов. Грызун попытался уместить в своей ротовой полости как можно больше лакомства.
Запасливый малый
А всё что не съест, то понадкусывает!
Источник:
АНТИФИШКИ
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