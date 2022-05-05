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Маленький и жадный любитель орехов

Маленький и жадный любитель орехов

Автор:
05 мая 2022 09:08
Сообщество : Животные
Метки: бурундук   видео   грызун   жадность   животные   интересно   орех   прикол   
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Запасливый бурундук решил не отказываться от предложенных человеком орехов. Грызун попытался уместить в своей ротовой полости как можно больше лакомства.

Запасливый малый

А всё что не съест, то понадкусывает!

Источник:

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Метки: бурундук   видео   грызун   жадность   животные   интересно   орех   прикол   
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4  комментария
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3k
Babangdida 2 часа назад
А оно обратно в норку пролезет?
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27k
Ashabad 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Алексей 2 часа назад
По моему кто то слишком много жрёт
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♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Это хохол на выезде?
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