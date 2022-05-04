Бурундук впервые пробует миндаль

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Девушка дала попробовать бурундуку миндаль. Реакция животного не заставила себя ждать. Зверёк завис, пытаясь понять нравится ли ему угощение или нет.
Бурундук пытается разобраться, пригодится ли ему миндаль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бурундуков, как и белок, категорически нельзя кормить миндалём! Синильная кислота, содержащаяся в миндале, может убить животное.
Тут двуногий поднес поближе какую ту непонятную штуку и бурундук замер.