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Бурундук впервые пробует миндаль

Бурундук впервые пробует миндаль

Автор:
04 мая 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   бурундук   видео   животные   миндаль   орех   прикол   
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Девушка дала попробовать бурундуку миндаль. Реакция животного не заставила себя ждать. Зверёк завис, пытаясь понять нравится ли ему угощение или нет.
Бурундук пытается разобраться, пригодится ли ему миндаль.

Источник:

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Метки: Реакция   бурундук   видео   животные   миндаль   орех   прикол   
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10  комментариев
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9k
Nero 3 часа назад
Отравила, дура, животинку. Судя по количеству миндаля, которое бурундук запихал за щёки, скорее всего он умрёт, когда съест его.
Бурундуков, как и белок, категорически нельзя кормить миндалём! Синильная кислота, содержащаяся в миндале, может убить животное.
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8k
Rado 7 минут назад
Бурундуки и белки замирают при возникновении опасности. Это природный механизм защиты.
Тут двуногий поднес поближе какую ту непонятную штуку и бурундук замер.
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1k
Motorola 17 минут назад
Им КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя миндаль !!!!!
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