Материнский инстинкт: сова приняла спасённых птенцов как родных

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У совы Луны два года подряд не получалось завести потомство. Неравнодушный мужчина поместил спасенных совят к птице в гнездо и с помощью скрытой камеры запечатлел, как она их приняла.
Как только в гнездо положили двух птенцов, сова сразу же их приняла и начала их греть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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