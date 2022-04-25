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Материнский инстинкт: сова приняла спасённых птенцов как родных

Материнский инстинкт: сова приняла спасённых птенцов как родных

Автор:
25 апреля 2022 09:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   птицы   сипуха   сова   совята   
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У совы Луны два года подряд не получалось завести потомство. Неравнодушный мужчина поместил спасенных совят к птице в гнездо и с помощью скрытой камеры запечатлел, как она их приняла.
Как только в гнездо положили двух птенцов, сова сразу же их приняла и начала их греть.

Источник:

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Метки: в мире   видео   добро   животные   птицы   сипуха   сова   совята   
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Василич Час назад
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Zhora Полчаса назад
Совы и сычи вообще няшные птицы. Всегда нравится на них смотреть.
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