Весёлое детство без интернета в Африке

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У многих детей в Африке детство проходит без компьютера и интернета. Это им нисколько не мешает. Они проводят много времени на улице и придумывают для себя различные развлечения.
Как развлекаются дети в Африке
Отсутствие скакалки не мешает веселью. Всегда можно воспользоваться помощью самых молодых и смелых.
Источник:
АНТИФИШКИ
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