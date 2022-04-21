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Весёлое детство без интернета в Африке

Весёлое детство без интернета в Африке (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 10:40
Метки: Африка   видео   дети   необычно   прикол   развлечения   скакалка   
1098
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У многих детей в Африке детство проходит без компьютера и интернета. Это им нисколько не мешает. Они проводят много времени на улице и придумывают для себя различные развлечения.

Как развлекаются дети в Африке

Отсутствие скакалки не мешает веселью. Всегда можно воспользоваться помощью самых молодых и смелых.

Источник:

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9  комментариев
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Andrey 2 часа назад
что-то мне подсказывает что это цирковая труппа, слишком синхронно работают
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722
Антон Час назад
Автор пишет, "Детство без интернета", но они же сняли это на телефон и выложили в сеть.
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 3 часа назад
Я надеюсь, что автор не пытается доказать, что такое детство лучше чем в развитом обществе? Сдается мне, что негритята так играют лишь от отсутствия выбора, а не по собственной прихоти. А то дальше будет пост о том как хорошо собирать крапиву на суп и где она без дорожной пыли.
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11k
Kostick 3 часа назад
5% той энергии да в созидание, вместо тех халуп из говна и палок, стояли бы хорошие годные дома. баклажаны кроме как плясать ничего не могут, и не хотят делать.
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Fidel

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