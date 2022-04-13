FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14515 постов • 2868 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Мужчина пожалел, что купил дочери микрофон

Мужчина пожалел, что купил дочери микрофон (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   микрофон   прикол   
1199
1
1
Мужчина решил сделать дочери, которая любит петь приятное и подарил ей микрофон. Однако вскоре он пожалел о своём поступке.

Мощная выдержка!

Реакция мужчины говорит о многом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   микрофон   прикол   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
ACU900 2 часа назад
Спой птичка, спой рыбка :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Motorola Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
a_komolow 45 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пошляк Стебаныч 57 минут назад
Куда смотрит общество защиты мужчин? Почему бездействует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Михаил Сметанкин 59 минут назад
Большая ошибка любого родителя - купить ребенку очень громкую игрушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 Час назад
Сразу вспомнилась реклама про мальчика, который барабан потерял... )
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer Час назад
счастье то какое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Михаил Гривин Час назад
Блин, средней дочке дедушка подарил такой же микрофон! Я потом долго его спрашивал: за что он нас так ненавидит? К счастью, эта китайская поделка сломалась через месяц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 Час назад
Лучше бы он скотч ей купил - рот закрывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

567671



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад
2
44
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет...
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
0
196
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
Как заработать в кризис: 3 топовых идеи
Как заработать в кризис: 3 топовых идеи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И в чём он не прав?
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#мир#интересное#забавно#Приколы#знаменитости#Разное#природа
#прикол#животные#история#в мире#Россия#кот#фотографии#картинки#Спорт#Девушка
#Юмор#Ватермарк#факты#подборка#красота#Еда#познавательно#СССР#Жизнь#конфликт
Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото) Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото) Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Штукатур-маляр растет: юный художник с ног до головы измазался краской Штукатур-маляр растет: юный художник с ног до головы измазался краской Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Малыш впервые пробует пиццу Малыш впервые пробует пиццу Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его

На что жалуетесь?

Вернуться