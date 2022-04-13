Мужчина пожалел, что купил дочери микрофон

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Мужчина решил сделать дочери, которая любит петь приятное и подарил ей микрофон. Однако вскоре он пожалел о своём поступке.
Мощная выдержка!
Реакция мужчины говорит о многом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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