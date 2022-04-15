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Белка попыталась спрятать жёлудь в шерсти собаки

Белка попыталась спрятать жёлудь в шерсти собаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Жёлудь   Реакция   белка   видео   животные   прикол   собака   
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Запасливая белка решила, что лучшим местом для хранения жёлудя будет шерсть собаки. Курьезная попытка грызуна спрятать плод попала на видео.
Как старается! Трудяга. Главное, чтобы не захотела спрятать в дупло.

Источник:

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Метки: Жёлудь   Реакция   белка   видео   животные   прикол   собака   
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2  комментария
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Per aspĕra ad astra 39 минут назад
В концовке можно было ставить каноничную музычку.

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2k
VikaR Полчаса назад
Бедная глупышка. Так мило.
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Alex Chebrikov

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