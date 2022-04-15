Белка попыталась спрятать жёлудь в шерсти собаки

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Запасливая белка решила, что лучшим местом для хранения жёлудя будет шерсть собаки. Курьезная попытка грызуна спрятать плод попала на видео.
Как старается! Трудяга. Главное, чтобы не захотела спрятать в дупло.
Источник:
АНТИФИШКИ
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