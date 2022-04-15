Обожающая воровать резинки для волос кошка попалась с поличным

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Жительница США заметила, что её кошка постоянно наведывается к шкафчику в ванной комнате и крадёт различные предметы. Особенно часто питомец забирал резинки и заколки для волос. Женщина оставила смартфон с включённой видеокамерой на верхней полке шкафа и запечатлела очередное "преступление".
Поймана с поличным!
Вскоре после публикации видео женщина сходила в магазин и купила специальную детскую защёлку. Её американка прикрепила к дверце шкафчика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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