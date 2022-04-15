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Сообщество Без кота и жизнь не та 1243 поста • 430 подписчиков подписаться
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Обожающая воровать резинки для волос кошка попалась с поличным

Обожающая воровать резинки для волос кошка попалась с поличным (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 09:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: США   видео   животные   коты   кража   прикол   резинка   резинка для волос   
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Жительница США заметила, что её кошка постоянно наведывается к шкафчику в ванной комнате и крадёт различные предметы. Особенно часто питомец забирал резинки и заколки для волос. Женщина оставила смартфон с включённой видеокамерой на верхней полке шкафа и запечатлела очередное "преступление".

Поймана с поличным!

Вскоре после публикации видео женщина сходила в магазин и купила специальную детскую защёлку. Её американка прикрепила к дверце шкафчика.

Источник:

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Метки: США   видео   животные   коты   кража   прикол   резинка   резинка для волос   
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