Обожающая воровать резинки для волос кошка попалась с поличным

Жительница США заметила, что её кошка постоянно наведывается к шкафчику в ванной комнате и крадёт различные предметы. Особенно часто питомец забирал резинки и заколки для волос. Женщина оставила смартфон с включённой видеокамерой на верхней полке шкафа и запечатлела очередное "преступление".

0

Поймана с поличным! Вскоре после публикации видео женщина сходила в магазин и купила специальную детскую защёлку. Её американка прикрепила к дверце шкафчика.