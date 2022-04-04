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Сообщество Без кота и жизнь не та 1217 постов • 427 подписчиков подписаться
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Три уличных кота и одна добыча

Три уличных кота и одна добыча (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 09:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   добыча   животные   коты   прикол   птица   
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Мужчина стал свидетелем забавной сцены из мира животных. Уличный кот поймал птицу, однако он недолго радовался своему счастью. Другие голодные коты решили завладеть его добычей.

Опасный момент

Голодные коты решили завладеть добычей конкурента.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   добыча   животные   коты   прикол   птица   
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2  комментария
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6k
Tim_G 44 минуты назад
Победил у кого самая крутая растяжка

Самый голодный ессно
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16k
alexis 40 минут назад
Это коты-чиновники.)))
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Себастьян Перейра

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