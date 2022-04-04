Три уличных кота и одна добыча

308
1
1
Мужчина стал свидетелем забавной сцены из мира животных. Уличный кот поймал птицу, однако он недолго радовался своему счастью. Другие голодные коты решили завладеть его добычей.
Опасный момент
Голодные коты решили завладеть добычей конкурента.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- К мужчине в гости постоянно приходят чужие домашние коты
- Птица унизила любопытного кота
- Недовольный кот, который не привык молчать
- Третий не лишний: схватка мартовских котов
- Душа любой компании
11
Понравилось11
Новости партнёров
Самый голодный ессно