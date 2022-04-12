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Какой-то неправильный кот

Какой-то неправильный кот (1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 13:43
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   видео   животные   кот   мяуканье   прикол   птица   

Птица пародирует мяуанье кота, живущего с ней в одной квартире.

Forestdude

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Метки: Ватермарк   видео   животные   кот   мяуканье   прикол   птица   
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5  комментариев
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1k
Oldman Полчаса назад
"Приём на работу.
В офис заходит собака.
- Вы ищете програмиста?
- Да.
- Ну я пришёл.
- Ну нам нужен специалист владеющий компьютером в совершенстве.
Собака берёт новый компьютер, ставит операционку, настраивает.
- Но на нужен программист!
- Га том же компе, собака пишет программу, предъявляет.
Офигевший кадровик:
- Но вы должны владеть иным языком!
Собака:
- Мяяяууу."
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18k
nobody® 59 секунд назад
Однажды услышал сороку, повернул голову на звук, а там сойка надрывается. Они такие
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9k
Izrin Maria 7 минут назад
Сойка.
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14k
papilion 7 минут назад
Одна скотина орала по ночам, сейчас будут две
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3k
Veprь в напряге 57 минут назад
Куда вороны, бл@, кису дели???
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