Какой-то неправильный кот

Птица пародирует мяуанье кота, живущего с ней в одной квартире.
Птица пародирует мяуанье кота, живущего с ней в одной квартире.
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На что жалуетесь?
В офис заходит собака.
- Вы ищете програмиста?
- Да.
- Ну я пришёл.
- Ну нам нужен специалист владеющий компьютером в совершенстве.
Собака берёт новый компьютер, ставит операционку, настраивает.
- Но на нужен программист!
- Га том же компе, собака пишет программу, предъявляет.
Офигевший кадровик:
- Но вы должны владеть иным языком!
Собака:
- Мяяяууу."