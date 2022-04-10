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Забавное соревнование, в котором кошечке нужно пройти среди большого количества расставленных в коридоре стаканчиков и не задеть их.
Сможет ли она преодолеть преграду из стаканчиков и ничего не уронить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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