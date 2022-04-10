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Кошачий челлендж: преграда из&nbsp;стаканчиков

Кошачий челлендж: преграда из стаканчиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2022 10:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   забавно   испытание   кот   преграда   стаканчик   
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Забавное соревнование, в котором кошечке нужно пройти среди большого количества расставленных в коридоре стаканчиков и не задеть их.

Сможет ли она преодолеть преграду из стаканчиков и ничего не уронить?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   забавно   испытание   кот   преграда   стаканчик   
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1  комментарий
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Александр Ломовицкий 17 минут назад
чет мне кажется кошка все худее становится
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