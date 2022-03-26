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Сообщество Без кота и жизнь не та 1214 постов • 426 подписчиков подписаться
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Миссия невыполнима: насколько узкую щель способна преодолеть кошка

Миссия невыполнима: насколько узкую щель способна преодолеть кошка (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2022 09:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   забавно   кот   кошка   преграда   пролезть   щель   
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Владелец очаровательной кошечки решил выяснить, насколько узкую щель способна пролезть его любимица. Получился хоть и бесполезный, но весьма забавный эксперимент.


Так и запишем: толщина кошки - 7 см)

Источник:

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Метки: Юмор   видео   забавно   кот   кошка   преграда   пролезть   щель   
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