Миссия невыполнима: насколько узкую щель способна преодолеть кошка

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Владелец очаровательной кошечки решил выяснить, насколько узкую щель способна пролезть его любимица. Получился хоть и бесполезный, но весьма забавный эксперимент.
Так и запишем: толщина кошки - 7 см)
Источник:
АНТИФИШКИ
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