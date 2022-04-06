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Сообщество Игромир 426 постов • 285 подписчиков подписаться
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Гигантский экран для поклонников видеоигр и не только

Гигантский экран для поклонников видеоигр и не только (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 12:23
Сообщество : Игромир
Метки: видео   видеоигры   геймер   игрок   интересно   монитор   экран   
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Парень продемонстрировал крупный 8К-экран, который состоит из 700 LED-панелей, с углом обзора 220 градусов и вертикальной изогнутостью. Игры воспринимаются совершенно по-новому.

Геймер показал, как играется на 8К-экране

А какую игру или фильм вы бы первым делом опробовали на этом экране?

Источник:

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Метки: видео   видеоигры   геймер   игрок   интересно   монитор   экран   
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7  комментариев
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
Танчики, наверное. И колонки покруче, что бы любимая музыка звучала громче
(не играю я в игры, так что могу еще Чип и Дейла вспомнить)
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913
iKrek 4 минуты назад
Ага, для видеоигр.
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24k
SerGProS 52 минуты назад
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3k
Ау Час назад
особенно круто смотреть на таком вертикальные видосики
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401
Fisher1979 2 часа назад
Только ради пантов а играть не удобно.
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Fidel

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