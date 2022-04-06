Гигантский экран для поклонников видеоигр и не только

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Парень продемонстрировал крупный 8К-экран, который состоит из 700 LED-панелей, с углом обзора 220 градусов и вертикальной изогнутостью. Игры воспринимаются совершенно по-новому.
Геймер показал, как играется на 8К-экране
А какую игру или фильм вы бы первым делом опробовали на этом экране?
Источник:
АНТИФИШКИ
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(не играю я в игры, так что могу еще Чип и Дейла вспомнить)