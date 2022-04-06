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"Похоже, я здесь надолго": спортсмен остался запертым у пещеры из-за мощного ледохода

"Похоже, я здесь надолго": спортсмен остался запертым у пещеры из-за мощного ледохода (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкортостан   Сикася   Торатау   видео   интересно   ледоход   спортсмены   
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В Геопарке «Торатау» башкирские спортсмены стали свидетелями ледохода на реке Сикася. Молодые люди перешли реку и через несколько секунд их настиг ледоход, оставив одного из спортсменов запертым у пещеры Салавата Юлаева.
Автору видео пришлось пережидать природное явление в пещере. Мощный поток, состоящий из воды, льда и веток спал только к вечеру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкортостан   Сикася   Торатау   видео   интересно   ледоход   спортсмены   
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1  комментарий
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Александр 39 минут назад
Вот не успеешь выйти - и будет обсикася...
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