"Похоже, я здесь надолго": спортсмен остался запертым у пещеры из-за мощного ледохода

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В Геопарке «Торатау» башкирские спортсмены стали свидетелями ледохода на реке Сикася. Молодые люди перешли реку и через несколько секунд их настиг ледоход, оставив одного из спортсменов запертым у пещеры Салавата Юлаева.
Автору видео пришлось пережидать природное явление в пещере. Мощный поток, состоящий из воды, льда и веток спал только к вечеру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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