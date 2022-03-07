Человек-паук прокатился в московском метро

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В метро можно встретить много любопытных персонажей. Один из пассажиров Московского метро запечатлел парня в костюме Человека паука, который развлекал людей различными трюками.
Молодой человек развлекал пассажиров танцами и различными акробатическими трюками.
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*трясет всяким мусором со своих ботинок прямо перед лицами пассажиров...во время пандемии...идиот.
**может я еду и у меня голова болит...пошел ты нахер со своей музыкой пиндоской...дома перед зеркалом выдрач*ивайся)