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Человек-паук прокатился в московском метро

Человек-паук прокатился в московском метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   видео   люди   позитив   танец   человек паук   
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В метро можно встретить много любопытных персонажей. Один из пассажиров Московского метро запечатлел парня в костюме Человека паука, который развлекал людей различными трюками.
Молодой человек развлекал пассажиров танцами и различными акробатическими трюками.

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Метки: Метро   видео   люди   позитив   танец   человек паук   

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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZV☭ 22 минуты назад
не веселит, а пропагандирует пиндоские "ценности"...взрослый дядя..а смотрит всякую муйню.....тоже мне...супермен [пля]
*трясет всяким мусором со своих ботинок прямо перед лицами пассажиров...во время пандемии...идиот.
**может я еду и у меня голова болит...пошел ты нахер со своей музыкой пиндоской...дома перед зеркалом выдрач*ивайся)
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