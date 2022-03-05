Кот утешает своего друга-лабрадора

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Сфинкс по кличке Мэни решил поддержать своего друга лабрадора Дени, у которого болит лапа. Кот улегся рядом с мордой пса и будто бы утешал его.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...
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