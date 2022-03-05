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Кот утешает своего друга-лабрадора

Кот утешает своего друга-лабрадора (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Сфинкс   видео   дружба   животные   кот   лабрадор   собака   
1796
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Сфинкс по кличке Мэни решил поддержать своего друга лабрадора Дени, у которого болит лапа. Кот улегся рядом с мордой пса и будто бы утешал его.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...

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Метки: Сфинкс   видео   дружба   животные   кот   лабрадор   собака   

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8  комментариев
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24k
Sergey 5 часов назад
Кот в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий Кот!
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8k
Garpia121 4 часа назад
Ответственные коммунальные службы посыпают песком гравийной крошкой. А алчные химикатами, которые разъедают лапы собакам, и вызывают легочные заболевания и у собак и у детей. Из-за малого роста она страдают от этих испарений сильнее.
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1k
Григорий Водениктов 4 часа назад
лысая экзотическая крыса и хозяин дебил, которому всё не так, собакену здоровья.
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9k
Vacony 5 часов назад
.. а не посыпь коммунальные службы злым химикатом дорогу, владелец бы упал, сломал ножку.. и были бы коммунальные службы снова плохими....
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3k
leto2016 6 часов назад
милота
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Mr.Adamson

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