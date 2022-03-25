Отчаянный британец на моноколесе

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Житель Англии запечатлел бесстрашного парня на моноколесе. Лихач двигался по проезжей части с приличной скоростью и без защитной экипировки.
Любитель экстрима явно переоценивает свои возможности. Одна ошибка может дорого ему обойтись.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Англия видео лихач моноколесо эктремал
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