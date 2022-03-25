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Отчаянный британец на моноколесе

Отчаянный британец на моноколесе (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   видео   лихач   моноколесо   эктремал   
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Житель Англии запечатлел бесстрашного парня на моноколесе. Лихач двигался по проезжей части с приличной скоростью и без защитной экипировки.
Любитель экстрима явно переоценивает свои возможности. Одна ошибка может дорого ему обойтись.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   видео   лихач   моноколесо   эктремал   
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5  комментариев
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23k
Сибиряк 52 минуты назад
Отчаянный британец на моноколесеПосмотреть
Отчаянный британец на моноколесе
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6k
М С 11 минут назад
Ну, без экипа он до первого кувырка. На такой скорости соскочить безопасно не получится. Вопрос времени.
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1k
Дмитрий 16 минут назад
В мск таких летом пруд пруди. А отдельные экземпляры даже зимой встречаются.
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715
Шурман Полчаса назад
Вчера видел такого уткоробота , правда ехал примерно 70 км в час но был одет в мотоциклетную одежду и на каске даже поворотники были . Ехал за ним и думал когда же он нае но увы
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17k
homerchik 56 минут назад
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